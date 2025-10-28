МИД ФРГ: грядущая зима станет решающей для Украины
Предстоящая зима будет иметь решающее значение для Киева, считает министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. По его мнению, без поддержки западных стран Украина может утратить способность к обороне.
«Эта зима имеет решающее значение [для Киева]», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вадефуль отметил, что Германия готова оказать содействие Украине в любой момент. Он также подчеркнул, что Запад несет за поддержку Украины «особую ответственность».
14 октября мэр Киева Виталий Кличко объявил, что зима в украинской столице «будет непростой», поэтому жителям следует «просчитывать разные сценарии и быть готовыми».
С начала российской спецоперации по всей Украине наблюдаются проблемы с электричеством. 13 октября президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидают новые проблемы с электричеством и властям, возможно, придется импортировать электроэнергию.
Минобороны РФ регулярно отчитывается о совершении ударов по объектам энергетики, которые, как утверждается, обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Один из последних ударов, как сообщалось, был нанесен российской армией 26 октября.