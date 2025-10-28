Шойгу: сейчас долетают менее 1% вражеских беспилотников
Меньше 1% вражеских беспилотников достигают целей на территории России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе.
Шойгу подчеркнул, что все нефтяные и газовые компании страны принимают максимальные меры для защиты объектов. По его словам, несмотря на попытки противника вызвать дефицит топлива или посеять панику, такие действия не принесут результата.
«У нас огромная страна с гигантским потенциалом, поэтому у нас есть основательные резервы. Что касается повреждений – да, они есть, но они достаточно оперативно ликвидируются, и никакого серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, уборочной компанией или отопительным сезоном они, конечно, не несут и не могут нести», – пояснил он (цитата по телеканалу «Звезда»).
По данным Минобороны, за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России. А в ночь на 27 октября средства ПВО перехватили и уничтожили сразу 193 дрона.
Также 28 октября Шойгу сообщил, что зарубежные спецслужбы пытаются внедряться на российские объекты для проведения диверсий. По его словам, угрозы исходят не только от разведслужб иностранных государств, но и от международных террористических организаций.
Он отметил, что диверсионные угрозы касаются не только физических атак с использованием взрывчатки или беспилотников, но и кибератак на автоматизированные системы управления.