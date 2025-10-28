Шойгу: сейчас долетают менее 1% вражеских беспилотников

«У нас огромная страна с гигантским потенциалом, поэтому у нас есть основательные резервы. Что касается повреждений – да, они есть, но они достаточно оперативно ликвидируются, и никакого серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, уборочной компанией или отопительным сезоном они, конечно, не несут и не могут нести», – пояснил он (цитата по телеканалу «Звезда»).