Сийярто заявил, что саммит РФ – США точно пройдет в Будапеште
Если российско-американский саммит состоятся, то он точно пройдет в Будапеште. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Трансляция проводилась на его странице в соцсети Facebook
«Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», – сказал он.
23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что встреча не отменена, а перенесена.
Сийярто 27 октября заявил, что США не отказались от идеи саммита с Россией. По его словам, подготовка встречи продолжается, однако вопрос в том, когда она будет готова настолько, чтобы привести к установлению мира.