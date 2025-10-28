Сийярто заявил, что саммит РФ – США точно пройдет в Будапеште

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что встреча не отменена, а перенесена.