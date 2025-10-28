Axios: Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа
Перед тем, как нанести серию ударов по сектору Газа, Израиль направил Белому дому и Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) видео, на котором был запечатлен инцидент с обстрелом израильских военных в городе Рафах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Еврейское государство заявило, что такие действия свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня со стороны «Хамас», в связи с чем Израиль должен нанести ответный удар.
По словам собеседников портала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы «получить зеленый свет для военного ответа».
В администрации Трампа в ответ на сообщение Израиля заявили, что не видят в обстреле военных существенного нарушения режима прекращения огня в секторе Газа, пишет Axios. Белый дом призвал Израиль не принимать радикальных ответных мер.
Об инциденте с обстрелом войск Израиля писало The Times of Israel 28 октября. По данным издания, подразделения армии обороны Израиля, находящиеся в районе города, открыли ответный огонь по нападавшим. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения.