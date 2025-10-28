Axios: Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа

Перед тем, как нанести серию ударов по сектору Газа, Израиль направил Белому дому и Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) видео, на котором был запечатлен инцидент с обстрелом израильских военных в городе Рафах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.