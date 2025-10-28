Газета
Axios: Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа

Перед тем, как нанести серию ударов по сектору Газа, Израиль направил Белому дому и Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) видео, на котором был запечатлен инцидент с обстрелом израильских военных в городе Рафах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. 

Еврейское государство заявило, что такие действия свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня со стороны «Хамас», в связи с чем Израиль должен нанести ответный удар.

По словам собеседников портала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы «получить зеленый свет для военного ответа».

Нетаньяху приказал нанести новые мощные удары по Газе

Политика / Международные новости

В администрации Трампа в ответ на сообщение Израиля заявили, что не видят в обстреле военных существенного нарушения режима прекращения огня в секторе Газа, пишет Axios. Белый дом призвал Израиль не принимать радикальных ответных мер.  

Об инциденте с обстрелом войск Израиля писало The Times of Israel 28 октября. По данным издания, подразделения армии обороны Израиля, находящиеся в районе города, открыли ответный огонь по нападавшим. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения.

После этого Нетаньяху выдал распоряжение армии обороны страны нанести новые мощные удары по сектору Газа. Позже «Хамас» заявил о своей непричастности к расстрелу израильских военных.

