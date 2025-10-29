Число погибших от израильских ударов по сектору Газа превысило 90 человек
Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с вечера 28 октября возросло до 90 человек. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники в анклаве.
По их информации, не менее 42 палестинцев погибли в результате ударов по центральной части сектора Газа, еще 31 человек был убит на севере, и 18 – на юге. Также сообщалось, что пять палестинцев погибли в результате авиаудара по палатке, где проживали перемещенные лица в Дейр-эль-Балахе.
Позднее стало известно, что в результате израильской атаки на дом в центре Газы погибли еще двое палестинцев. Еще двое получили ранения.
28 октября стало известно, что подразделения армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инцеденту.
29 октября президент США Дональд Трамп заявил, что израильские силы имеют право наносить «ответные удары» по объектам «Хамаса» в секторе Газа, это не ставит под угрозу режим прекращения огня.