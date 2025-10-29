Число погибших от израильских ударов по сектору Газа превысило 90 человек

По их информации, не менее 42 палестинцев погибли в результате ударов по центральной части сектора Газа, еще 31 человек был убит на севере, и 18 – на юге. Также сообщалось, что пять палестинцев погибли в результате авиаудара по палатке, где проживали перемещенные лица в Дейр-эль-Балахе.