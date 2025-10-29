Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: Трамп встретится с Орбаном 8 ноября в Вашингтоне

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, место проведения встречи пока окончательно не определено.

27 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан обсудит с Трампом санкции против российской энергетики. 28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что премьер-министр Венгрии на встрече с президентом США будет защищает интересы своей страны в энергетической сфере.

Вашингтон начал оказывать давление на Будапешт после отмены мирного саммита президентов РФ и США. Он планировался в Венгрии, но был отменен Трампом. 26 октября Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения.

