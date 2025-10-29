Bloomberg: Трамп встретится с Орбаном 8 ноября в Вашингтоне

Вашингтон начал оказывать давление на Будапешт после отмены мирного саммита президентов РФ и США. Он планировался в Венгрии, но был отменен Трампом. 26 октября Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения.