Bloomberg: Трамп встретится с Орбаном 8 ноября в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам источника, место проведения встречи пока окончательно не определено.
27 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан обсудит с Трампом санкции против российской энергетики. 28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что премьер-министр Венгрии на встрече с президентом США будет защищает интересы своей страны в энергетической сфере.
Вашингтон начал оказывать давление на Будапешт после отмены мирного саммита президентов РФ и США. Он планировался в Венгрии, но был отменен Трампом. 26 октября Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения.