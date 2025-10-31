Песков: в разговоре Лаврова и Рубио были другие формулировки, чем у СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании комментировать материал Financial Times, согласно которому Вашингтон отменил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку посчитал позицию Москвы слишком жесткой.
Представитель Кремля призвал ориентироваться на формулировки телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, а не сообщения западных СМИ.
«Там были совсем другие формулировки и совсем другие оценки в соответствии с разговором. И, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на вот это газетное сообщение», – подчеркнул Песков.
31 октября Financial Times со ссылкой на источники писала, что встреча Путина и Трампа отменилась, так как США посчитали позицию России слишком жесткой.
По данным издания, Москва якобы направила Вашингтону меморандум с условиями для прекращения огня спустя несколько дней после телефонного разговора президентов стран. В документе требовалось, чтобы Украина пошла на территориальные уступки, сократила численность армии и дала гарантию невыступления в НАТО. Россияйкая сторона существование такого документа отрицала.
16 октября стало известно о намерении Трампа провести переговоры с Путиным в течение двух недель. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку встречи лидеров. Подготовка саммита началась с переговоров Рубио и Лаврова. Стороны провели телефонный разговор 20 октября. Они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе переговоров президентов РФ и США. Через несколько дней после разговора Трамп отменил саммит. Путин говорил, что встреча не отменена, а перенесена.