Лукашенко: «Орешник» в декабре встанет на боевое дежурство в Белоруссии

Еще в декабре 2024 г. Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства. В тот же день Путин рассказал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. и что ракеты будут поступать на вооружение одновременно в России и Белоруссии.