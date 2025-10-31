Лукашенко: «Орешник» в декабре встанет на боевое дежурство в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» начнет нести боевое дежурство в декабре. Об этом он заявил журналистам в ходе рабочей поездки в Витебскую область.
«Орешник» – страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября отметил, что решение Москвы о размещении новейшей ракеты «Орешник» в Белоруссии было принято примерно полгода назад, когда президент РФ Владимир Путин находился в Минске.
Еще в декабре 2024 г. Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства. В тот же день Путин рассказал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. и что ракеты будут поступать на вооружение одновременно в России и Белоруссии.
1 августа российский лидер сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» произведен в РФ. Тогда же он пояснил, что российские с белорусскими специалисты уже выбрали площадку для его размещения в Белоруссии.