Зеленский ввел санкции против ориентированных на УПЦ украинских журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против украинских журналистов из «Союза православных журналистов», «Первого Козацкий» и «Миряне». Все эти медиа ориентированы на Украинскую православную церковь (УПЦ). Это следует из соответствующего документа.
Согласно указу, также под санкции попали основатель украинской угольной компании Coal Energy Виктор Вишневецкий, некоторый граждане РФ и российские военные предприятия.
28 августа власти Украины признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Тогда отмечалось, что после такого решения возможен судебный запрет деятельности церкви.
Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что ведомство подало иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ как юрлица.
Специальный представитель министерства по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех 4 сентября заявил, что руководство Украины ведет целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы государства. В связи с этим МИД РФ намерен продолжать фиксировать противоправные деяния фигурантов антицерковного процесса на Украине, а также добиваться их справедливого осуждения.