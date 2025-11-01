ВС России нанесли удар по объектам энергетики и военным аэродромам Украины

1 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций украинской разведки у Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, спецназ Украины планировал высадиться в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены, отметили в Минобороны.