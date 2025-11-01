ВС России нанесли удар по объектам энергетики и военным аэродромам Украины
Российские военные нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА, а также пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в 150 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что для атаки Вооруженные силы (ВС) РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.
Кроме того, по данным Минобороны, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северо-западной части Черного моря. В то же время средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 205 БПЛА.
1 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций украинской разведки у Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, спецназ Украины планировал высадиться в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены, отметили в Минобороны.
В период с 25 по 31 октября российские военные поразили цеха сборки украинских крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников. Кроме того, удар уничтожил предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы и арсеналы.