Болгария хочет получить у США исключение из санкций против «Лукойла»

По словам источников, болгарское правительство обратилось к Вашингтону с вопросом о механизме запроса продления исключения после 21 ноября, когда новые американские санкции вступят в силу. Власти опасаются, что ограничения приведут к отказу международных банков работать с заводом, что в свою очередь может спровоцировать остановку производства, дефицит топлива и протесты по всей стране.