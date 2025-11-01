Болгария хочет получить у США исключение из санкций против «Лукойла»
Болгария рассматривает возможность обращения к США с просьбой о предоставлении исключения из новых санкций против российской нефтяной компании «Лукойл», пишет Politico со ссылкой на свои источники. София опасается, что введенные меры могут привести к серьезной нехватке топлива и вызвать масштабное недовольство в стране.
Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Болгарии находится в городе Бургас. Он обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе.
По словам источников, болгарское правительство обратилось к Вашингтону с вопросом о механизме запроса продления исключения после 21 ноября, когда новые американские санкции вступят в силу. Власти опасаются, что ограничения приведут к отказу международных банков работать с заводом, что в свою очередь может спровоцировать остановку производства, дефицит топлива и протесты по всей стране.
Сторонники президента Болгарии Румена Радева, которого некоторые считают пророссийским политиком, утверждают, что подобное развитие событий может вызвать политический кризис и привести к краху правительства.
Бывший министр охраны окружающей среды Болгарии Юлиан Попов отметил, что кабинет министров «недостаточно подготовлен» к последствиям возможного ухода «Лукойла» и не имеет четкого антикризисного плана. Он предложил создать международный комитет из юристов и экспертов, который мог бы помочь Софии взять оперативное управление заводом на себя.
В то же время эксперты сомневаются, что отказ США предоставить исключение из санкций приведет к политическому усилению Радева. По их словам, в Болгарии сохраняется консенсус относительно необходимости диверсификации энергетических поставок и снижения зависимости от российских компаний.