Сийярто анонсировал поставки топлива из США для АЭС в Пакше через 3-4 года
Правительство Венгрии считает, что поставки американского топлива для АЭС в Пакше дополнительно к российскому ресурсу вполне могут стартовать в 2028-2029 гг., сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на Всемирной атомной выставке в Париже, передает ТАСС.
«Мы также ведем переговоры с американской компанией Westinghouse о закупках топлива, которые реально могут начаться с 2028-2029 гг.», – отметил глава венгерского МИДа. По его словам, производство и лицензирование такого товара занимает два – три года.
По словам Сийярто, Венгрия продолжает вести переговоры еще с одной компанией США, чтобы применять ее технологии в строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива. Республика также начала подготовку к сооружению малого модульного ядерного реактора на территории Венгрии.
В сентябре министр отмечал, что страна намерена ускорить строительство АЭС «Пакш-2» на фоне попыток срыва проекта. 11 августа суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства реакторов «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. По мнению суда, Еврокомиссия должна была проверить соблюдение правил ЕС о госзакупках.
При этом пресс-служба «Росатома» сообщала, что госкорпорация намерена продолжить реализацию проекта совместно с венгерскими партнерами. По словам управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, постановление суда носит процедурный характер.