Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто анонсировал поставки топлива из США для АЭС в Пакше через 3-4 года

Ведомости

Правительство Венгрии считает, что поставки американского топлива для АЭС в Пакше дополнительно к российскому ресурсу вполне могут стартовать в 2028-2029 гг., сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на Всемирной атомной выставке в Париже, передает ТАСС.

«Мы также ведем переговоры с американской компанией Westinghouse о закупках топлива, которые реально могут начаться с 2028-2029 гг.», – отметил глава венгерского МИДа. По его словам, производство и лицензирование такого товара занимает два – три года.

По словам Сийярто, Венгрия продолжает вести переговоры еще с одной компанией США, чтобы применять ее технологии в строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива. Республика также начала подготовку к сооружению малого модульного ядерного реактора на территории Венгрии.

В сентябре министр отмечал, что страна намерена ускорить строительство АЭС «Пакш-2» на фоне попыток срыва проекта. 11 августа суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства реакторов «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. По мнению суда, Еврокомиссия должна была проверить соблюдение правил ЕС о госзакупках.

При этом пресс-служба «Росатома» сообщала, что госкорпорация намерена продолжить реализацию проекта совместно с венгерскими партнерами. По словам управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, постановление суда носит процедурный характер.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте