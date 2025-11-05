Япония направила войска для борьбы с медведями
Япония направила войска в город Кадзуно на севере страны, чтобы помочь в отлове медведей по просьбе местных жителей, сообщило Reuters.
Агентство приводит данные министерства окружающей среды, согласно которым с апреля по всей Японии произошло более 100 нападений медведей. В результате погибли 12 человек. Две трети жертв проживали в префектуре Акита, где расположен Кадзуно.
«Это повлияло на образ жизни людей, вынудив их перестать выходить из дома или отменять мероприятия», – заявил мэр Кадзуно Синдзи Сасамото.
В город прибыли 15 солдат, экипированных в бронежилеты. Они привезли ловушки-ящики, будут их устанавливать и проверять. Отстрелом хищников займутся обученные охотники со специальным оружием.
В префектуре обитают черные медведи, вес которых может достигать 130 кг. Бурые медведи, чей вес около 400 кг, водятся на острове Хоккайдо. Агентство сообщило, что число появления медведей выросло в шесть раз и превысило 8000. Пик нападений приходится на октябрь и ноябрь, так как животные ищут еду перед зимней спячкой.