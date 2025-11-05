Япония направила войска для борьбы с медведями

В префектуре обитают черные медведи, вес которых может достигать 130 кг. Бурые медведи, чей вес около 400 кг, водятся на острове Хоккайдо. Агентство сообщило, что число появления медведей выросло в шесть раз и превысило 8000. Пик нападений приходится на октябрь и ноябрь, так как животные ищут еду перед зимней спячкой.