ВС РФ атаковали транспортные и энергетические объекты Украины

Днем ранее ВС РФ ударили гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов на Украине, сообщали в ведомстве. Атака была совершена в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России. Как отмечала компания «Укрэнерго», в результате обстрелов потребители в нескольких областях Украины остались без электроэнергии.