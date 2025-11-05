ВС РФ атаковали транспортные и энергетические объекты Украины
Российская армия нанесла удар по транспортным и энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивали деятельность вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, российские военные ударили по цеху сборки украинских беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
ВС РФ использовали для атаки оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию группировок войск.
Средства ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 123 БПЛА.
4 ноября российские военные сорвали попытку ВСУ совершить прорыв к реке Оскол в районе Петровки Харьковской области и обеспечить выход окруженных подразделений украинской армии с левого берега. По данным Минобороны, в ходе операции было ликвидировано до 10 боевиков и бронеавтомобиль.
Днем ранее ВС РФ ударили гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов на Украине, сообщали в ведомстве. Атака была совершена в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России. Как отмечала компания «Укрэнерго», в результате обстрелов потребители в нескольких областях Украины остались без электроэнергии.