Песков: Путин не ставил сроков по изучению целесообразности ядерных испытаний
Российская сторона будет исследовать целесообразность проведения ядерных испытаний до тех пор, пока не будут понятны намерения Вашингтона. Президент РФ Владимир Путин не ставил четких сроков для этого процесса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам понять намерения США», – заявил он.
Министр обороны Андрей Белоусов на заседании с членами Совбеза предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. В ответ Путин поручил собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям. И уже после этого «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».
Позже Песков пояснил, что российский лидер не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала.
30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г.