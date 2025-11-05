Песков: Путин не ставил сроков по изучению целесообразности ядерных испытаний

Российская сторона будет исследовать целесообразность проведения ядерных испытаний до тех пор, пока не будут понятны намерения Вашингтона. Президент РФ Владимир Путин не ставил четких сроков для этого процесса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.