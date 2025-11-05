Медведев: Россия задумалась о ядерных испытаниях из-за действий США
США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, никто не знает, что имел в виду президент США Дональд Трамп в контексте ядерных испытаний и, «вероятно, он и сам не знает».
«Но он президент США. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний», – написал он в Telegram.
5 ноября президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим службам проанализировать возможность проведения ядерных испытаний. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания Совета безопасности РФ перечислил ряд действий США в рамках развития наступательных вооружений.
В частности, Вашингтон вышел из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, начал модернизацию вооружений и проводит учения стратегических наступательных сил.
Также 5 ноября в США заявили об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По оценке американской стороны, испытания продемонстрировали надежность и точность системы. Ракета, способная нести ядерный боезаряд, пролетела расстояние примерно в 6700 км