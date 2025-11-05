Путин: события XVII века в России являются уроком на все времена

Глава государства говорит о событиях 1612 г., когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Это событие стало основанием для праздника уже в современной России, когда в 2004 г. власти учредили День народного единства 4 ноября.