Путин: события XVII века в России являются уроком на все времена
События начала XVII в. в России являются «уроком на все времена», заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Исторический период является «назиданием потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства и его основ», сказал Путин. Также он считает важным беречь общественное и национальное единство, свои ценности и общие устои.
Глава государства говорит о событиях 1612 г., когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Это событие стало основанием для праздника уже в современной России, когда в 2004 г. власти учредили День народного единства 4 ноября.
31 октября Путин заявил, что праздник отражает «стремлением людей объединяться ради общего дела». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что единство людей является «залогом нашей будущей победы».