Кремль не получал реакции от США на заседание Совбеза о ядерных испытаниях

Как уточнил Песков, глава государства не давал поручений приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала. При этом предложение о начале подготовки озвучил на заседании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов.