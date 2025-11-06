Газета
Главная / Политика /

Кремль не получал реакции от США на заседание Совбеза о ядерных испытаниях

Комментариев об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» также не было
Ведомости

Никакой реакции Вашингтона на заявления во время заседания Совета безопасности РФ об изучении вопроса ядерных испытаний в РФ не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не поступала», – сказал представитель Кремля на вопрос о неофициальной реакции США.

5 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний США ядерного оружия, которые анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Российский президент также отдал распоряжение разработать возможные ответные меры Москвы. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание также подготовить предложения по ядерным испытаниям.

Как уточнил Песков, глава государства не давал поручений приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала. При этом предложение о начале подготовки озвучил на заседании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов.

