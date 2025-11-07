Газета
Бывший депутат сейма Латвии Росликов заявил, что ему грозит 25 лет тюрьмы

Ведомости

Бывшему депутату латвийского сейма Алексею Росликову грозит 25 лет тюремного заключения. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой, – 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы», – сказал он.

По словам Росликова, 10 ноября будут последние следственные действия, и дело передадут в прокуратуру. Первый суд состоится в марте или апреле. Политик уверен, что его осудят и дадут реальный срок.

5 июня Росликова отстранили члены парламента (в Латвии – сейма) от участия в заседании за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». «Русский язык – наш язык», – отметил тогда Росликов. Он также заявил, что значительную часть населения республики составляют русские, без них страна развиваться не сможет.

9 июня Служба госбезопасности Латвии сообщила о возбуждении уголовного дела против Росликова. Его обвиняли в оказании помощи России и разжигании национальной вражды. 16 июня его задержали. В тот же день выпустили и дали подписку о невыезде. 18 сентября политика задержали во второй раз.

