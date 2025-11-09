Посол: Россия не вербует граждан Индии для службы в армии РФ

По словам посла, он поддерживает контакты с министерством иностранных дел по этому вопросу и помогает отвечать на «конкретные запросы семей» совместно с Минобороны России. Вопросы по «известным и подтвержденным» случаям службы отдельных граждан Индии в армии РФ можно направлять в военное ведомство через посольство Индии в Москве, добавил посол. По его словам, соответствующий механизм уже отлажен.