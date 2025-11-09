Посол: Россия не вербует граждан Индии для службы в армии РФ
Российская армия не вербует индийских граждан для службы в ее рядах, а те, кто заключил военные контракты, сделали это добровольно, заявил посол России Денис Алипов в интервью Hindustan Times.
Вопрос службы граждан Индии в России, как отметил Алипов, вызывает серьезную обеспокоенность у обеих сторон.
«Российская армия не вербует индийских граждан, те, кто заключил военные контракты, сделали это добровольно. Правительство Индии неоднократно настоятельно рекомендовало индийцам воздержаться от предложений сомнительных рекрутинговых агентств в Индии или других странах», – сказал он.
По словам посла, он поддерживает контакты с министерством иностранных дел по этому вопросу и помогает отвечать на «конкретные запросы семей» совместно с Минобороны России. Вопросы по «известным и подтвержденным» случаям службы отдельных граждан Индии в армии РФ можно направлять в военное ведомство через посольство Индии в Москве, добавил посол. По его словам, соответствующий механизм уже отлажен.
Он также добавил, что голос Нью-Дели важен в вопросе прекращения конфликта между Россией и Украиной, Москва ценит «принципиальную и сбалансированную» позицию Индии. Алипов напомнил, что эта страна не одобрила западные санкции против России, которые противоречат в том числе интересам Индии.
В прошлом году стало известно об индийцах, которые заключили контракты с Минобороны РФ для участия в спецоперации. 10 августа посольство России в Нью-Дели сообщило о работе по их увольнению. Сообщалось, что посольство получило многочисленные запросы с просьбой прокомментировать вопрос службы граждан страны в Вооруженных силах России, поскольку в ходе спецоперации на Украине были случаи их гибели.
В сентябре 2024 г. МИД Индии сообщил об увольнении из российской армии 45 индийских наемников в зоне боевых действий на Украине. По данным индийского ведомства, в районе боевых действий оставались на тот момент еще 50 граждан страны.