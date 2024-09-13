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В МИД Индии заявили об увольнении 45 граждан из армии России

Ведомости

В МИД Индии сообщили об увольнении из российской армии 45 индийских наемников в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал NDTV.

По данным индийского ведомства, в районе боевых действий остаются еще 50 граждан страны. Ведомство подчеркнуло, что власти предпринимают попытки освободить их. Во время последнего визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву президент России Владимир Путин заверил премьера, что Россия уволит всех и всех индийцев, которые были введены в заблуждение и ложно завербованы в российскую армию и впоследствии отправлены на Украину.

10 августа посольство России в Нью-Дели сообщило о работе по увольнению индийцев, поступивших на российскую военную службу. Посольство РФ получило многочисленные запросы с просьбой прокомментировать вопрос о индийцах, которые находятся на службе в Вооруженных силах (ВС) России, поскольку в ходе спецоперации на Украине были случаи их гибели. В российском дипведомстве выразили соболезнования правительству Индии и семьям погибших. Там добавили, что работают по увольнению граждан Индии, все договорные обязательства перед ними и компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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