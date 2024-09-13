В МИД Индии заявили об увольнении 45 граждан из армии России

10 августа посольство России в Нью-Дели сообщило о работе по увольнению индийцев, поступивших на российскую военную службу. Посольство РФ получило многочисленные запросы с просьбой прокомментировать вопрос о индийцах, которые находятся на службе в Вооруженных силах (ВС) России, поскольку в ходе спецоперации на Украине были случаи их гибели. В российском дипведомстве выразили соболезнования правительству Индии и семьям погибших. Там добавили, что работают по увольнению граждан Индии, все договорные обязательства перед ними и компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме.