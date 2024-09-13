В МИД Индии заявили об увольнении 45 граждан из армии России
В МИД Индии сообщили об увольнении из российской армии 45 индийских наемников в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал NDTV.
По данным индийского ведомства, в районе боевых действий остаются еще 50 граждан страны. Ведомство подчеркнуло, что власти предпринимают попытки освободить их. Во время последнего визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву президент России Владимир Путин заверил премьера, что Россия уволит всех и всех индийцев, которые были введены в заблуждение и ложно завербованы в российскую армию и впоследствии отправлены на Украину.
10 августа посольство России в Нью-Дели сообщило о работе по увольнению индийцев, поступивших на российскую военную службу. Посольство РФ получило многочисленные запросы с просьбой прокомментировать вопрос о индийцах, которые находятся на службе в Вооруженных силах (ВС) России, поскольку в ходе спецоперации на Украине были случаи их гибели. В российском дипведомстве выразили соболезнования правительству Индии и семьям погибших. Там добавили, что работают по увольнению граждан Индии, все договорные обязательства перед ними и компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме.