Лавров заявил о сложностях в диалоге с США из-за «раздражителей»

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ускорить работу по обсуждению и устранению раздражителей между Россией и Соединенными Штатами, потому что пока она идет медленно. По его словам, «завалы» в отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия, очень серьезные.