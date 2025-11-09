Лавров заявил о сложностях в диалоге с США из-за «раздражителей»
В отношениях Москвы и Вашингтона много раздражителей, поэтому взаимодействие идет не так быстро, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго», – сказал министр.
Лавров указал, что с приходом администрации нового президента Дональда Трампа российская сторона ощутила готовность США возобновить диалог. Он идет, но не так быстро, как хотелось бы, добавил глава российского МИДа. По его словам, важно начать обсуждать вопросы по налаживанию прямого авиасообщения между странами и возврату российской дипсобственности, «незаконно отнятой» экс-президентом США Бараком Обамой.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ускорить работу по обсуждению и устранению раздражителей между Россией и Соединенными Штатами, потому что пока она идет медленно. По его словам, «завалы» в отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия, очень серьезные.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что Вашингтон стремится поддерживать продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной, поскольку заинтересован в завершении конфликта.