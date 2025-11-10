Газета
Главная / Политика /

The Guardian: Карл III помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Ведомости

Восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помог король Великобритании Карл III. Об этом рассказал сам Зеленский в интервью изданию The Guardian.

«Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», – сказал он.

Зеленский добавил, что именно Карл III побудил президента США с большим энтузиазмом поддержать Украину. По его словам, Трамп уважает короля и считает его важным человеком. Сам Карл III очень поддерживает Киев.

В интервью Зеленский также рассказал, что не боится Трампа, в отличие от западных лидеров. Свои отношения с американским президентом он описал как «нормальные», «деловые» и «конструктивные». Кроме того, Зеленский опроверг информацию, что его последняя встреча с Трампом была нестабильной.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов, но после ссоры с Трампом и Вэнсом в присутствии прессы президент Украины досрочно покинул Белый дом, а документ так и не был подписан. Уже 2 марта Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем. Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне сообщало, что отношение Трампа к Великобритании после этого стало «прохладным». Союзники США дали понять британским официальным лицам, что «фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя "менее особенным" в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом».

Последняя встреча американского и украинского президентов прошла 17 октября в Белом доме. Axios со ссылкой на источники писал, что встреча была напряженной и Трамп был жестким, делал резкие заявления. Однако 22 октября администрация президента США сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками.

