The Guardian: Карл III помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов, но после ссоры с Трампом и Вэнсом в присутствии прессы президент Украины досрочно покинул Белый дом, а документ так и не был подписан. Уже 2 марта Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем. Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне сообщало, что отношение Трампа к Великобритании после этого стало «прохладным». Союзники США дали понять британским официальным лицам, что «фотографии короля с украинским лидером заставили его почувствовать себя "менее особенным" в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом».