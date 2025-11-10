Bloomberg спрогнозировал завершение шатдауна в США через несколько дней
Приостановка работы правительства США (шатдаун) может закончиться в течение нескольких дней. Об этом пишет Bloomberg.
Рассмотрение соответствующего законопроекта членами сената продолжится 10 ноября. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что уведомит законодателей палаты представителей за 36 часов для возвращения в Капитолий после того, как сенат примет инициативу.
При этом Джонсон заявил журналистам, что «кошмар» шатдауна, длящийся уже 41 день, наконец подходит к концу.
Шатдаун в США начался 1 октября и продолжается больше месяца. Конгресс не одобрил годовой бюджет и временное финансирование, поскольку республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.
Трамп обвинял в этом демократов, которые голосовали против законопроекта. Вместе с тем в администрации Трампа указывали на ухудшение ситуации из-за остановки работы правительства. Министр финансов США Скотт Бессент 9 ноября заявил, что ситуация вокруг приостановки работы федерального правительства становится «все хуже и хуже». Он говорил, что ущерб для США от приостановки работы правительства может составлять до $15 млрд в день.