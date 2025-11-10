Bloomberg спрогнозировал завершение шатдауна в США через несколько дней

Трамп обвинял в этом демократов, которые голосовали против законопроекта. Вместе с тем в администрации Трампа указывали на ухудшение ситуации из-за остановки работы правительства. Министр финансов США Скотт Бессент 9 ноября заявил, что ситуация вокруг приостановки работы федерального правительства становится «все хуже и хуже». Он говорил, что ущерб для США от приостановки работы правительства может составлять до $15 млрд в день.