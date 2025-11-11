NYT: расследование о коррупции потрясло власти Украины

NYT напомнила, что о расследовании сообщили ведомства, которые президент Владимир Зеленский хотел упразднить в июле, когда они начали расследование в отношении его близких соратников. Издание отмечает, что украинский лидер пришел в политику с обещанием искоренить коррупцию, но обвинения в ней продолжали поступать во время его правления, особенно в энергетическом секторе. Отмечается также, что вместо отступления под давлением Зеленского антикоррупционные органы, «похоже, усилили контроль над руководством страны».