NYT: расследование о коррупции потрясло власти Украины
Объявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о раскрытии крупной схемы, в рамках которой подрядчики госкомпании в сфере атомной энергетики были вынуждены платить крупные откаты, потрясло украинское правительство. Об этом пишет The New York Times (NYT).
NYT напомнила, что о расследовании сообщили ведомства, которые президент Владимир Зеленский хотел упразднить в июле, когда они начали расследование в отношении его близких соратников. Издание отмечает, что украинский лидер пришел в политику с обещанием искоренить коррупцию, но обвинения в ней продолжали поступать во время его правления, особенно в энергетическом секторе. Отмечается также, что вместо отступления под давлением Зеленского антикоррупционные органы, «похоже, усилили контроль над руководством страны».
Имена обвиняемых названы не были, но на видеозаписи, опубликованной в YouTube, агентства сообщили, что в преступную организацию входили бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», четыре члена группы, отвечавшей за отмывание денег, и «хорошо известный в СМИ бизнесмен», которого они обвинили в руководстве незаконным предприятием.
«Украинская правда» писала, что антикоррупционные ведомства обыскали дома предпринимателя, совладельца студии «Квартал-95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также бывшего министра энергетики, ныне министра юстиции Германа Галущенко.