Кремль: частое общение России и Казахстана нормально воспринимается другими

Ведомости

Частое общение России и Казахстана совершенно нормально воспринимается всеми друзьями и коллегами Москвы, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – рассказал он.

Песков добавил, что если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расскажет президенту РФ Владимиру Путину о содержании контактов в Вашингтоне, то «это будет весьма интересно для российской стороны».

11 ноября Путин встретится с Токаевым. После переговоров они продолжат беседу в Кремле за неформальным обедом один на один. Президент Казахстана пробудит в Москве до 12 ноября.

12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.

