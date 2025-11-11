Кремль: частое общение России и Казахстана нормально воспринимается другими
Частое общение России и Казахстана совершенно нормально воспринимается всеми друзьями и коллегами Москвы, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – рассказал он.
Песков добавил, что если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расскажет президенту РФ Владимиру Путину о содержании контактов в Вашингтоне, то «это будет весьма интересно для российской стороны».
11 ноября Путин встретится с Токаевым. После переговоров они продолжат беседу в Кремле за неформальным обедом один на один. Президент Казахстана пробудит в Москве до 12 ноября.
12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.