Бывший финский депутат подал заявление о политическом убежище в России
Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен обратился к российским властям с заявлением о предоставлении политического убежища. Об этом он сообщил в опубликованном на YouTube видео.
Туртиайнен показал документ – свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем на территории России. По словам бывшего парламентария, после этого ему «не нужно думать ни о каких визах».
24 сентября немецкий политик Ральф Нимайер также сообщил, что подал запрос на получение российского гражданства и политического убежища. Он пояснял, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования в Германии. По его словам, он уже приступил к изучению русского языка.
В августе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».