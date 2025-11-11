В Кремле началась встреча Путина и Токаева

В Кремле началась встреча Путина и ТокаеваПрезидент Казахстана посещает Москву с двухдневным визитом
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры. Об этом сообщает Кремль.
Токаев посетит Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что после переговоров они продолжат беседу в Кремле за неформальным обедом один на один.
12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го Форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.