В Кремле началась встреча Путина и Токаева

Президент Казахстана посещает Москву с двухдневным визитом
Ведомости

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры. Об этом сообщает Кремль.

Токаев посетит Москву с двухдневным визитом 11–12 ноября. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что после переговоров они продолжат беседу в Кремле за неформальным обедом один на один.

12 ноября запланированы российско-казахские переговоры. В тот же день Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го Форума межрегионального сотрудничества стран в режиме видеоконференции. После они сделают заявление для СМИ, а также подпишут большое количество важных документов.

