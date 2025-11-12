В Киеве арестовали директора по безопасности «Энергоатома»
Суд в Киеве заключил под стражу на два месяца директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова в рамках коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетическом секторе Украины. Трансляцию заседания проводил телеканал «Общественное. Новости».
Отмечается, что Басова отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн ($1 млн).
По версии следствия, в работе преступной группировки Басов отвечал за блокирование выплат контрагентам «Энергоатома», чтобы в дальнейшем требовать взятки в размере 10-15% от суммы контракта.
Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев.
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.
11 ноября украинский кабмин в рамках расследования дела досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».