В Киеве арестовали директора по безопасности «Энергоатома»

Суд в Киеве заключил под стражу на два месяца директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова в рамках коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетическом секторе Украины. Трансляцию заседания проводил телеканал «Общественное. Новости».