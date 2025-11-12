Президент Болгарии наложил вето на закон об ограничении прав «Лукойла» в стране

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически вводивший внешнее управление над активами компании «Лукойл». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.