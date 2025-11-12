Газета
Президент Болгарии наложил вето на закон об ограничении прав «Лукойла» в стране

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически вводивший внешнее управление над активами компании «Лукойл». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент считает, что принятые изменения подрывают правопорядок в стране, противоречат основным европейским правовым нормам и создают высокий риск для государственных финансов», – говорится в заявлении администрации Радева.

По мнению болгарского лидера, одобренные парламентом 7 ноября поправки на практике означают косвенную национализацию активов предприятия и допускают возможность их последующей передачи неопределенному кругу третьих лиц. Это, подчеркнул Радев, открывает путь к произволу и злоупотреблениям, нарушая конституционные принципы.

5 ноября Радев уже накладывал вето на другой закон, регулирующий особый порядок продажи активов «Лукойла». Тогда президент оспорил норму, предусматривавшую обязательный контроль таких сделок со стороны Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ДАНС). Однако болгарский парламент преодолел это вето большинством голосов.

27 октября «Лукойл» заявил о планах продать зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур. Новые ограничения в отношении российского энергетического сектора Вашингтон объявил 22 октября.

