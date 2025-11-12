Президент Болгарии наложил вето на закон об ограничении прав «Лукойла» в стране
«Президент считает, что принятые изменения подрывают правопорядок в стране, противоречат основным европейским правовым нормам и создают высокий риск для государственных финансов», – говорится в заявлении администрации Радева.
По мнению болгарского лидера, одобренные парламентом 7 ноября поправки на практике означают косвенную национализацию активов предприятия и допускают возможность их последующей передачи неопределенному кругу третьих лиц. Это, подчеркнул Радев, открывает путь к произволу и злоупотреблениям, нарушая конституционные принципы.
5 ноября Радев уже накладывал вето на другой закон, регулирующий особый порядок продажи активов «Лукойла». Тогда президент оспорил норму, предусматривавшую обязательный контроль таких сделок со стороны Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ДАНС). Однако болгарский парламент преодолел это вето большинством голосов.