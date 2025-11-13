В Литве сообщили о готовности Латвии и Эстонии закрыть белорусскую границу
Латвия и Эстония будут готовы закрыть границу с Белоруссией в качестве меры солидарности, заявила литовский премьер Инга Ругинене, передает ТАСС.
«От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что если белорусский режим будет продолжать атаковать нас и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу», – сказала председатель кабмина балтийской республики.
12 ноября глава МИД Литвы Кестутис Будрис отметил, что пока открытие границы с Белоруссией невозможно, потому что Минск якобы нагнетает ситуацию. Власти Литвы приняли решение об остановке движения автомобилей через границу 29 октября. Его объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии.
Внешнеполитическое ведомство Белоруссии 11 ноября заявило, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, которые скопились на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Так республика хотела обеспечить безопасность транспортных средств.