Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Литве сообщили о готовности Латвии и Эстонии закрыть белорусскую границу

Ведомости

Латвия и Эстония будут готовы закрыть границу с Белоруссией в качестве меры солидарности, заявила литовский премьер Инга Ругинене, передает ТАСС.

«От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что если белорусский режим будет продолжать атаковать нас и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу», – сказала председатель кабмина балтийской республики.

12 ноября глава МИД Литвы Кестутис Будрис отметил, что пока открытие границы с Белоруссией невозможно, потому что Минск якобы нагнетает ситуацию. Власти Литвы приняли решение об остановке движения автомобилей через границу 29 октября. Его объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии 11 ноября заявило, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, которые скопились на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Так республика хотела обеспечить безопасность транспортных средств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её