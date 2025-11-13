Газета
ЕК посчитала скандал на Украине доказательством работы антикоррупционных органов

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) считает скандал на Украине, связанный с коррупционными схемами, доказательством того, что антикоррупционные органы в республике работают. Это, в свою очередь, является важнейшим фактором для присоединения страны к ЕС, заявил представитель пресс-службы ЕК Гийом Мерсье, передает ТАСС.

«Это расследование показывает, что антикоррупционные органы работают на Украине. Борьба с коррупцией – это ключевой критерий для вступления в ЕС наряду с верховенством права. Работа антикоррупционных органов на Украине должна поддерживаться», – сказал он на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕК будет следить за развитием ситуации. Мерсье точно не сказал, каким образом этот скандал повлияет на дальнейший процесс приема Украины в объединение.

13 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас призвал Евросоюз продолжать финансировать Украину, несмотря на скандал. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в то же время заявил, что такую помощь нужно прекратить, так как Брюссель даже не получает точных отчетов по израсходованным средствам. По его словам, это неудивительно с учетом коррупционных схем.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о масштабных расследованиях коррупционных схем в энергетической отрасли страны. Организатором преступлений там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который считается соратником президента Украины Владимира Зеленского. НАБУ считает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

