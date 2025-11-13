ЕК посчитала скандал на Украине доказательством работы антикоррупционных органов

13 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас призвал Евросоюз продолжать финансировать Украину, несмотря на скандал. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в то же время заявил, что такую помощь нужно прекратить, так как Брюссель даже не получает точных отчетов по израсходованным средствам. По его словам, это неудивительно с учетом коррупционных схем.