Главная / Политика /

Азербайджан вызвал в МИД посла РФ после повреждения посольства в Киеве

Ведомости

Азербайджан вызвал в МИД чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Михаила Евдокимова. В ходе встречи ему вручили ноту протеста и высказали резкий протест в связи с тем, что здание азербайджанского посольства в Киеве получило повреждения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Баку утверждает, что в результате взрыва ракеты была полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства. Азербайджан решил обвинить в произошедшем Россию.

Москва, в свою очередь, потребовала провести надлежащее расследование и дать подробные разъяснения по этому вопросу.

Эксперт оценил, приведет ли встреча Путина с Алиевым к разрядке отношений с Баку

Политика / Международные отношения

В азербайджанском МИДе отметили, что президент страны Ильхам Алиев уже обсудил ситуацию в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

9 октября президент РФ Владимир Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале переговоров лидеры государств пожали друг другу руки. 24 октября в продолжение встречи Путин и Алиев провели телефонный разговор. По данным Кремля, они подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере.

Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.

