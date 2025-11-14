Азербайджан вызвал в МИД посла РФ после повреждения посольства в Киеве
Азербайджан вызвал в МИД чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Михаила Евдокимова. В ходе встречи ему вручили ноту протеста и высказали резкий протест в связи с тем, что здание азербайджанского посольства в Киеве получило повреждения. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Баку утверждает, что в результате взрыва ракеты была полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства. Азербайджан решил обвинить в произошедшем Россию.
Москва, в свою очередь, потребовала провести надлежащее расследование и дать подробные разъяснения по этому вопросу.
В азербайджанском МИДе отметили, что президент страны Ильхам Алиев уже обсудил ситуацию в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.
9 октября президент РФ Владимир Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале переговоров лидеры государств пожали друг другу руки. 24 октября в продолжение встречи Путин и Алиев провели телефонный разговор. По данным Кремля, они подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере.
Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.