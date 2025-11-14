Азербайджан вызвал в МИД посла РФ после повреждения посольства в Киеве

Азербайджан вызвал в МИД чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Михаила Евдокимова. В ходе встречи ему вручили ноту протеста и высказали резкий протест в связи с тем, что здание азербайджанского посольства в Киеве получило повреждения. Об этом говорится в сообщении ведомства.