Москалькова рассказала о помощи Москвы в возвращении россиян из Прибалтики

Москалькова рассказала о помощи Москвы в возвращении россиян из ПрибалтикиСоотечественникам, которые не оформили статус постоянного жителя ЕС, грозит депортация
Российская сторона делает все возможное, чтобы помочь соотечественникам из стран Балтии вернуться в Россию и социализироваться, рассказала «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее данным, в аппарат российского омбудсмена стало поступать больше обращений от россиян из стран Прибалтики, в том числе Латвии. Некоторым соотечественникам грозит депортация, уточнила Москалькова.
«Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и социализироваться», – сказала она.
Латвия обязала до 13 октября покинуть страну более 800 граждан России, писала Politico. Россияне подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Им предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС, для чего необходимо сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. На этом фоне 15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
Госдума также передала посольству РФ в Латвии, МИДу и главам российских регионов рекомендации для обеспечения депортированным из Латвии россиянам достойных условий по возвращении в РФ. При этом Рига заявила, что власти страны не планируют массово депортировать россиян. По данным МВД республики, угроза депортации сохраняется для 500 российских граждан, поскольку они не выполнили требования для постоянного вида на жительство.