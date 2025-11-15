Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москалькова рассказала о помощи Москвы в возвращении россиян из Прибалтики

Соотечественникам, которые не оформили статус постоянного жителя ЕС, грозит депортация
Ведомости

Российская сторона делает все возможное, чтобы помочь соотечественникам из стран Балтии вернуться в Россию и социализироваться, рассказала «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее данным, в аппарат российского омбудсмена стало поступать больше обращений от россиян из стран Прибалтики, в том числе Латвии. Некоторым соотечественникам грозит депортация, уточнила Москалькова.

«Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и социализироваться», – сказала она.

Володин назвал геноцидом депортацию россиян из Латвии

Политика / Международные отношения

Латвия обязала до 13 октября покинуть страну более 800 граждан России, писала Politico. Россияне подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Им предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС, для чего необходимо сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. На этом фоне 15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

Госдума также передала посольству РФ в Латвии, МИДу и главам российских регионов рекомендации для обеспечения депортированным из Латвии россиянам достойных условий по возвращении в РФ. При этом Рига заявила, что власти страны не планируют массово депортировать россиян. По данным МВД республики, угроза депортации сохраняется для 500 российских граждан, поскольку они не выполнили требования для постоянного вида на жительство.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её