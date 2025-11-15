Москалькова рассказала о помощи Москвы в возвращении россиян из Прибалтики

Госдума также передала посольству РФ в Латвии, МИДу и главам российских регионов рекомендации для обеспечения депортированным из Латвии россиянам достойных условий по возвращении в РФ. При этом Рига заявила, что власти страны не планируют массово депортировать россиян. По данным МВД республики, угроза депортации сохраняется для 500 российских граждан, поскольку они не выполнили требования для постоянного вида на жительство.