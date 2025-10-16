Газета
В МВД Латвии опровергли информацию о массовой депортации россиян

Власти Латвии не планируют массово депортировать россиян. Об этом заявил министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис в эфире Латвийского радио 4.

По его словам, угроза депортации сохраняется для 500 российских граждан, поскольку они не выполнили требования для постоянного вида на жительство.

При этом он отметил, что отдельные случаи выдворения из Латвии были и, «скорее всего, они еще будут». Козловскис подчеркнул, что каждое подобное решение будет приниматься индивидуально.

Володин назвал геноцидом депортацию россиян из Латвии

Политика / Международные отношения

Латвия обязала до 13 октября покинуть страну более 800 граждан России, писала Politico. Россияне подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Им предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего необходимо сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. 15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

16 октября Госдума передала посольству РФ в Латвии, МИДу и главам российских регионов рекомендации для обеспечения депортированным из Латвии россиянам достойных условий по возвращении в РФ.

