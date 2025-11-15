Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Якушев назвал Венесуэлу одним из главных партнеров РФ в Латинской Америке

Ведомости

В непростой геополитической обстановке Венесуэла остается одним из главных партнеров России в Латинской Америке. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Якушев провел встречу с зампредом Единой социалистической партии Венесуэлы, руководителем фракции «Большой патриотический полюс» в Национальной ассамблее страны Таней Валентиной Диас на международном симпозиуме «БРИКС – Европа».

На встрече он указал, что динамику двусторонним отношениям стран задают встречи на высшем уровне. Межпартийные связи должны дополнять диалог глав государств. По его словам, РФ и Венесуэла находятся на разных континентах, но ведут общую борьбу против политики США. Секретарь генсовета «Единой России» поблагодарил зампреда и венесуэльский народ за «понимание первопричин украинского кризиса» и поддержку в вопросе проведения боевых действий.

«Внимательно следим за наращиванием американского военного присутствия в Карибском море. Рассказы о «борьбе с наркотрафиком» звучат фальшиво. В итоговом документе Движения «За свободу наций!» мы совместно осудили действия империалистов», – подчеркнул Якушев.

Могут ли США начать атаки территории Венесуэлы

Политика / Международные новости

Он назвал одним из приоритетов совместной работы защиту политического суверенитета стран и противодействие «электоральному неоколониализму», а также напомнил об участии наблюдателей от партии на выборах президента Венесуэлы и депутатов Национальной ассамблеи.

31 октября The Washington Post сообщила, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану, чтобы они помогли укрепить военный потенциал страны на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. По данным газеты, речь могла идти о предоставлении государству защитных радаров, ремонте самолетов и ракет.

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту публикацию. Он заявил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, страны связывают различные договорные обязательства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь