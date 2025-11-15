Якушев назвал Венесуэлу одним из главных партнеров РФ в Латинской Америке
В непростой геополитической обстановке Венесуэла остается одним из главных партнеров России в Латинской Америке. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Якушев провел встречу с зампредом Единой социалистической партии Венесуэлы, руководителем фракции «Большой патриотический полюс» в Национальной ассамблее страны Таней Валентиной Диас на международном симпозиуме «БРИКС – Европа».
На встрече он указал, что динамику двусторонним отношениям стран задают встречи на высшем уровне. Межпартийные связи должны дополнять диалог глав государств. По его словам, РФ и Венесуэла находятся на разных континентах, но ведут общую борьбу против политики США. Секретарь генсовета «Единой России» поблагодарил зампреда и венесуэльский народ за «понимание первопричин украинского кризиса» и поддержку в вопросе проведения боевых действий.
«Внимательно следим за наращиванием американского военного присутствия в Карибском море. Рассказы о «борьбе с наркотрафиком» звучат фальшиво. В итоговом документе Движения «За свободу наций!» мы совместно осудили действия империалистов», – подчеркнул Якушев.
Он назвал одним из приоритетов совместной работы защиту политического суверенитета стран и противодействие «электоральному неоколониализму», а также напомнил об участии наблюдателей от партии на выборах президента Венесуэлы и депутатов Национальной ассамблеи.
31 октября The Washington Post сообщила, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану, чтобы они помогли укрепить военный потенциал страны на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. По данным газеты, речь могла идти о предоставлении государству защитных радаров, ремонте самолетов и ракет.
2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту публикацию. Он заявил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, страны связывают различные договорные обязательства.