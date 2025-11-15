Таиланд сообщил о приостановке США торговых переговоров из-за Камбоджи

В октябре Вашингтон и Бангкок объявили о рамочном соглашении о взаимной торговле, предусматривающее сохранение США 19%-ного тарифа на тайские товары. Стороны также должны определить товары, на которые тарифы потенциально могут быть скорректированы или снижены до нуля, пишет Reuters. По информации агентства, тайский премьер в телефонном разговоре с Трампом просил его снизить 19%-ный тариф, но тот ответил, что это и так низкая ставка. Президент США при этом пообещал рассмотреть запрос, если разминирование границы с Камбоджей будет завершено в кратчайшие сроки.