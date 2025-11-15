Таиланд сообщил о приостановке США торговых переговоров из-за Камбоджи
США сообщили Бангкоку о приостановке переговоров по заключению торгового соглашения с Таиландом. Там заявили, что обсуждения возобновятся только после того, как королевство и Камбоджа прекратят огонь, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Таиланда.
Ранее Таиланд заявил, что достигнутое при посредничестве США соглашение о прекращении огня не может быть реализовано из-за предполагаемых нарушений со стороны Пномпеня. Официальный представитель МИД Никорндей Баланкура сообщил, что страна получила письмо из управления торгового представителя США вечером 14 ноября. В документе подчеркивалось, что торговые переговоры могут возобновиться после того, как Таиланд «подтвердит свою приверженность выполнению совместного заявления о прекращении огня с Камбоджей».
На этой неделе, как напоминает Reuters, Таиланд приостановил действие соглашения о прекращении огня и потребовал от Камбоджи извинений в связи с установкой мин, в результате которых пострадали тайские солдаты. Камбоджа эти обвинения отрицает. Стало также известно, что тайские солдаты открыли огонь по камбоджийским мирным гражданам, проживающим в приграничной деревне Прейчан в провинции Бантей Миенчей.
26 октября премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. При этом президент США Дональд Трамп затем приписал себе заслугу в урегулировании конфликта. Первоначальное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, когда Трамп поговорил по телефону с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из них при продолжении конфликта.
В октябре Вашингтон и Бангкок объявили о рамочном соглашении о взаимной торговле, предусматривающее сохранение США 19%-ного тарифа на тайские товары. Стороны также должны определить товары, на которые тарифы потенциально могут быть скорректированы или снижены до нуля, пишет Reuters. По информации агентства, тайский премьер в телефонном разговоре с Трампом просил его снизить 19%-ный тариф, но тот ответил, что это и так низкая ставка. Президент США при этом пообещал рассмотреть запрос, если разминирование границы с Камбоджей будет завершено в кратчайшие сроки.