Дмитриев оценил молчание Белого дома по коррупционному скандалу на Украине

Европейские лидеры оценили ситуацию на Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские партнеры будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной. Президент Финляндии Александр Стубб призвал поддерживать Украину, но указал, что Зеленскому необходимо быстро разобраться с обвинениями в откатах и хищениях.