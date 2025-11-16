Газета
Дмитриев оценил молчание Белого дома по коррупционному скандалу на Украине

Молчание Белого дома на фоне коррупционного скандала на Украине является «редким случаем». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», – написал он в X.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября начала крупномасштабную операцию по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. По версии ведомств, организатор схемы –  бизнесмен Тимур Миндич, соратник президента Украины Владимира Зеленского. 

Коррупционный скандал на Украине перерастает в политический кризис

Политика / Международные новости

Фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика, считают в НАБУ.

Европейские лидеры оценили ситуацию на Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские партнеры будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной. Президент Финляндии Александр Стубб призвал поддерживать Украину, но указал, что Зеленскому необходимо быстро разобраться с обвинениями в откатах и хищениях.

