МИД Франции допустил невозвращение Киевом кредита под российские активы
Украина может не вернуть Евросоюзу беспроцентный кредит в размере 140 млрд евро, который страны блока намерены обеспечить за счет замороженных российских активов, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Относительно этого кредита у нас есть свои требования. [Необходимо] участие партнеров по "группе семи", чтобы они разделили с нами финансовый риск по этому кредиту, который, конечно, не гарантированно будет возвращен», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что выдача кредита под активы РФ не должна привести к их конфискации, поскольку «это стало бы причиной юридических проблем».
23 октября Bloomberg писал, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли применять замороженные активы России для помощи Украине. Причиной стало требование Бельгии о предоставлении более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября ЕК пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.
На этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что не согласится на план Евросоюза по отправке 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов.