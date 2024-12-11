МИД счел грабежом выделение США займа Киеву с выплатой с доходов из активов РФ
Направление властями США $20 млрд Украине с выплатой с доходов из заблокированных российских активов России можно расценивать как грабеж. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Тема обсуждалась в формате "Группы семи". Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, я могу сказать, что это вливание подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы, я имею в виду "Группы семи", по предварительному сговору», – сказал Рябков.
24 октября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. А 28 октября стало известно, что Европейский союз (ЕС) одобрил выделение Киеву займа в размере 35 млрд евро за счет замороженных активов РФ.
Российские власти неоднократно заявляли, что считают возможную конфискацию активов воровством. Кроме того, в Euroclear, где находится часть замороженных российских средств, предупреждали о рисках из-за возможной конфискации. Исполнительный директор депозитария Валери Урбен в декабре говорила в интервью Bloomberg, что такая ситуация может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе и нанести удар по роли евро как резервной валюты.