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МИД счел грабежом выделение США займа Киеву с выплатой с доходов из активов РФ

Ведомости

Направление властями США $20 млрд Украине с выплатой с доходов из заблокированных российских активов России можно расценивать как грабеж. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Тема обсуждалась в формате "Группы семи". Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, я могу сказать, что это вливание подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы, я имею в виду "Группы семи", по предварительному сговору», – сказал Рябков.

24 октября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. А 28 октября стало известно, что Европейский союз (ЕС) одобрил выделение Киеву займа в размере 35 млрд евро за счет замороженных активов РФ.

Российские власти неоднократно заявляли, что считают возможную конфискацию активов воровством. Кроме того, в Euroclear, где находится часть замороженных российских средств, предупреждали о рисках из-за возможной конфискации. Исполнительный директор депозитария Валери Урбен в декабре говорила в интервью Bloomberg, что такая ситуация может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе и нанести удар по роли евро как резервной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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