МИД счел грабежом выделение США займа Киеву с выплатой с доходов из активов РФ

«Тема обсуждалась в формате "Группы семи". Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, я могу сказать, что это вливание подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы, я имею в виду "Группы семи", по предварительному сговору», – сказал Рябков.