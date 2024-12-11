Джо Байден определил ключевые задачи до истечения срока полномочий

Быстрая реализация части внутриполитических инициатив возможна при использовании привилегий исполнительной власти, но это не помешает Трампу отменить эти изменения тем же самым способом, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. По мнению эксперта, команда Байдена не сможет осуществить все вышеперечисленное. Но в то же время у Байдена развязаны руки, так как он хромая утка и его решения уже не повлияют на его политическую карьеру. Наиболее реалистичной задачей, по словам американиста, будет распределить уже выделенные деньги на инфраструктуру и проекты в сфере здравоохранения. «Все остальное Трамп точно сможет свернуть так или иначе», – сказала Бунина.