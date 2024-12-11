Джо Байден определил ключевые задачи до истечения срока полномочий

Джо Байден определил ключевые задачи до истечения срока полномочийОни коснутся американских студентов, Ближнего Востока, Украины и чипов
Президент США Джо Байден планирует максимально использовать свои возможности на нескольких приоритетных для него направлениях внутренней и внешней политики до прихода к власти избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом 10 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на документ, подготовленный для сотрудников администрации президента главой аппарата Белого дома Джеффом Зинтсем.
По данным Axios и газеты The Hill, к внутриполитическим приоритетам относятся сокращение студенческих долгов, а также развитие экономических и технологических инициатив нынешней администрации. Например, в январе планируется объявить о списании задолженности за обучение в университете для госслужащих и окончательном установлении максимальной стоимости препаратов ($2000), выписываемых по рецепту для участников госпрограммы медстрахования Medicare.
Что касается экономических и технологических проектов, то они включают использование выделенных средств по нескольким крупным законопроектам, принятым в президентство Байдена, включая пакет стимулов (был принят для преодоления экономических последствий COVID-19 в 2021 г.; $1,9 трлн), закон об инфраструктуре (2021 г.; $1,2 трлн) и закон о чипах и науке (2022 г.; $53 млрд). В частности, администрация может ускорить выделение средств на расширение доступа штатов к высокоскоростному интернету, а также сделать важное заявление по вопросам развития технологии искусственного интеллекта.
Кроме того, подчеркивается намерение Байдена утвердить как можно больше федеральных судей, которые смогут иногда блокировать или замедлять законодательную повестку Трампа и его союзников в конгрессе. По данным Американской конституционной ассоциации, к 5 декабря Байден и демократы в сенате сумели утвердить 229 назначений. Еще 15 кандидатов ожидают утверждения при наличии 50 вакансий. Для сравнения: за весь первый срок Трампа с 2017 по 2021 г. ему удалось утвердить 234 назначения в суды.
Быстрая реализация части внутриполитических инициатив возможна при использовании привилегий исполнительной власти, но это не помешает Трампу отменить эти изменения тем же самым способом, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. По мнению эксперта, команда Байдена не сможет осуществить все вышеперечисленное. Но в то же время у Байдена развязаны руки, так как он хромая утка и его решения уже не повлияют на его политическую карьеру. Наиболее реалистичной задачей, по словам американиста, будет распределить уже выделенные деньги на инфраструктуру и проекты в сфере здравоохранения. «Все остальное Трамп точно сможет свернуть так или иначе», – сказала Бунина.
Наиболее реализуемыми могут быть экономические и технологические инициативы Байдена, так как многие из них могут быть продолжены Трампом, соглашается старший научный сотрудник ИСКРАН Дмитрий Кочегуров.
На внешнеполитической арене Байден планирует заключить сделку о перемирии между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» и ускорить выделение помощи Украине. В конце ноября Байден принял решение списать $4,65 млрд украинского долга. Чуть позже стало известно о его просьбе одобрить новый пакет помощи Киеву на $24 млрд. По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять законопроектов, в соответствии с которыми для Украины в общей сложности было выделено $175 млрд. Последний пакет помощи – на $61,4 млрд – был принят конгрессом в апреле.
На внешнеполитическом направлении ситуация для Байдена еще сложнее, продолжает Бунина. Урегулирование между Израилем и «Хамас» неочевидно, а одобрение нового пакета помощи для Украины практически невозможно, так как республиканцы сохраняют большинство в палате нынешнего созыва.
«О деньгах для Украины можно забыть, так как спикер палаты республиканец Майк Джонсон уже высказался против», – согласился Кочегуров. Что касается войны в Газе, то урегулирование в краткосрочной перспективе маловероятно, резюмировал американист.