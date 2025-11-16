Посольство РФ обвинило вице-премьера Бельгии во лжи из-за заявления об Украине
Заявление вице-премьера и министра иностранных дел Бельгии Максима Прево с обвинениями в адрес РФ является примером политики «двойных стандартов» и введения в заблуждение собственного населения. Об этом в Telegram-канале заявило российское посольство в Бельгии.
Министр ранее осудил нанесение «массированных ударов России по Украине». В посольстве подчеркнули, что высказывание Прево о причинении ущерба гражданским объектам – «абсолютная ложь».
Со ссылкой на прежние заявления российских властей там подчеркнули, что ВС РФ «действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре».
Посольство прокомментировало также слова Прево о повреждении здания посольства Азербайджана в Киеве. В Москве сочли недопустимым делать «скоропалительные и голословные» выводы о том, кто несет ответственность за урон. Там пояснили, что повреждения азербайджанской дипмиссии могли произойти в результате падения обломков ракет американского ЗРК Patriot.
16 ноября МИД Франции сообщил, что республика совместно с партнерами планирует усиливать поддержку Украины и давление на Россию для прекращения конфликта. Заявление французского МИДа было опубликовано также в связи с российскими ударами по Украине в ночь с 13 на 14 ноября. По мнению министерства, масштабные удары представляют собой «дальнейшую эскалацию» и демонстрируют нежелание России придерживаться мирных обязательств.