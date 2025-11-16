Посольство РФ обвинило вице-премьера Бельгии во лжи из-за заявления об Украине

16 ноября МИД Франции сообщил, что республика совместно с партнерами планирует усиливать поддержку Украины и давление на Россию для прекращения конфликта. Заявление французского МИДа было опубликовано также в связи с российскими ударами по Украине в ночь с 13 на 14 ноября. По мнению министерства, масштабные удары представляют собой «дальнейшую эскалацию» и демонстрируют нежелание России придерживаться мирных обязательств.