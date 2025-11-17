Лавров начал переговоры с главой МИД Индии
Министры иностранных дел РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар начали переговоры в Москве. Трансляцию проводит российское внешнеполитическое ведомство.
В рамках мероприятия Лавров подтвердил, что через три недели в Нью-Дели пройдет российско-индийский саммит.
Как писали «Ведомости» 11 ноября, Москва и Нью-Дели активизировали взаимодействие сразу по нескольким направлениям перед визитом российского президента Владимира Путина. В повестке значатся атомная энергетика и военно-техническое сотрудничество. Издание The Economic Times также сообщало, что стороны могут подписать соглашение о защите прав индийских рабочих, которое поможет увеличить их число в России в ближайшие годы.
12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже сообщит точные даты визита Путина в Индию.