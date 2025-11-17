Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров начал переговоры с главой МИД Индии

Ведомости

Министры иностранных дел РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар начали переговоры в Москве. Трансляцию проводит российское внешнеполитическое ведомство. 

В рамках мероприятия Лавров подтвердил, что через три недели в Нью-Дели пройдет российско-индийский саммит.

Как писали «Ведомости» 11 ноября, Москва и Нью-Дели активизировали взаимодействие сразу по нескольким направлениям перед визитом российского президента Владимира Путина. В повестке значатся атомная энергетика и военно-техническое сотрудничество. Издание The Economic Times также сообщало, что стороны могут подписать соглашение о защите прав индийских рабочих, которое поможет увеличить их число в России в ближайшие годы.

12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже сообщит точные даты визита Путина в Индию. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь