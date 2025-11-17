Глава Генштаба Польши заявил о «противнике», который готовится к войне

Отвечая на заявление министра войны США Пита Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 гг., Кукула заявил, что «это очень хорошее сравнение, потому что сегодня все зависит от нашей позиции, от того, сумеем ли мы сдержать противника или, наоборот, подтолкнем его к агрессии».