Главная / Политика /

Глава Генштаба Польши заявил о «противнике», который готовится к войне

Ведомости

На Польшу, вероятно, готовится вооруженное нападение. Такое мнение выразил начальник Генштаба ВC страны Веслав Кукула, передает Rzecz Pospolita.

Отвечая на заявление министра войны США Пита Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 гг., Кукула заявил, что «это очень хорошее сравнение, потому что сегодня все зависит от нашей позиции, от того, сумеем ли мы сдержать противника или, наоборот, подтолкнем его к агрессии».

Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.

Рютте призвал дождаться результатов расследования взрыва в Польше

Политика / Международные отношения

Сначала премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что, предположительно, речь идет об акте саботажа. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел. Позже Туск написал, что железная дорога была повреждена в результате взрыва. «Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», – заключил премьер.

17 ноября в Польше вновь повредили железнодорожный маршрут Варшава – Люблин. В частности, повреждения получила тяговая сеть в районе станции в Пулавах. По информации RMF FM, через линию электропередачи была перекинута цепь, что привело к короткому замыканию. В результате инцидента в одном из вагонов поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце – Жешув, было разбито стекло, никто из пассажиров не пострадал. В момент происшествия в поезде находились 475 человек.

