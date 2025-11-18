Reuters: Трамп готов подписать закон о санкциях против РФ

Источник добавил, что Белый дом «будет настаивать на конкретных формулировках, гарантирующих, что Трамп сохранит контроль над санкциями». По его словам, Вашингтон продолжает вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине, но «это не было в центре внимания, потому что у нас много других забот».