Reuters: Трамп готов подписать закон о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении антироссийских санкций при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым таким мерам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Он подпишет его. Он дал понять это вчера вечером», – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что Белый дом «будет настаивать на конкретных формулировках, гарантирующих, что Трамп сохранит контроль над санкциями». По его словам, Вашингтон продолжает вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине, но «это не было в центре внимания, потому что у нас много других забот».
17 ноября Трамп заявил журналистам, что республиканцы в США работают над законопроектом, устанавливающим ограничения против любой страны, ведущей бизнес с Россией. В списке может оказаться Иран.
13 ноября госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон близок к исчерпанию возможностей для введения новых антироссийских санкций. По его словам, осталось не так много потенциальных целей для ограничений.