Главная / Политика /

Песков: коррупционный скандал отразится на отношении Европы к Украине

Ведомости

Последствия коррупционного скандала на Украине уже «налицо», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Европе теперь будут «десять раз» думать перед тем, как направить финансовую помощь Украине.

«Это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег (возможно значительная) будет просто разворована», – сказал пресс-секретарь президента.

10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

17 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщало, что оппозиционные украинские партии «Евросолидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку действующее правительство и провести полную перестройку власти на фоне коррупционного скандала.

18 ноября Зеленский написал в своем Telegram-канале, что хочет провести встречу с руководством Верховной рады и депутатами своей партии «Слуга народа» в течение недели.

