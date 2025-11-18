Захарова объяснила активизацию Зеленского на международной арене
Активизация президента Украины Владимира Зеленского на международной арене связана с его желанием сместить вектор повестки с коррупционного скандала, связанного с его близким окружением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала поездку Зеленского во Францию и Стамбул, передает ТАСС.
Она отметила, что на фоне коррупционного скандала Зеленский подписал стратегический договор с Францией. «На фоне всплывшей информации, а я ее называю не скандалом, а просто очередным лопнувшим гнойником, относительно их денежных кровавых махинаций, нужна какая-то повестка, которая, как они считают, перебьет вот этот мировой эффект шока», – сказала она.
По ее словам, теперь все мировые СМИ задаются вопросом о том, сколько денег «спрятано на Банковой».
18 ноября Зеленский рассказал, что 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров с российской стороной.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.