Захарова объяснила активизацию Зеленского на международной арене

Она отметила, что на фоне коррупционного скандала Зеленский подписал стратегический договор с Францией. «На фоне всплывшей информации, а я ее называю не скандалом, а просто очередным лопнувшим гнойником, относительно их денежных кровавых махинаций, нужна какая-то повестка, которая, как они считают, перебьет вот этот мировой эффект шока», – сказала она.