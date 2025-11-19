The Economist сообщил об отмене встречи Уиткоффа и Ермака в Турции

18 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что президент республики Владимир Зеленский может уволить Ермака 20 ноября. По его словам, возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Зеленский в этот день написал в своем Telegram-канале, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения».