Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

The Economist сообщил об отмене встречи Уиткоффа и Ермака в Турции

Ведомости

Запланированные на 19 ноября переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменены. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол в соцсети X.

«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», – написал журналист.

18 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что президент республики Владимир Зеленский может уволить Ермака 20 ноября. По его словам, возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Зеленский в этот день написал в своем Telegram-канале, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения».

«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что окружение украинского лидера просит уволить Ермака из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь