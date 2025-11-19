The Economist сообщил об отмене встречи Уиткоффа и Ермака в Турции
Запланированные на 19 ноября переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменены. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол в соцсети X.
«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», – написал журналист.
18 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что президент республики Владимир Зеленский может уволить Ермака 20 ноября. По его словам, возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Зеленский в этот день написал в своем Telegram-канале, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения».
«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что окружение украинского лидера просит уволить Ермака из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе.