ВОЗ потеряет почти четверть рабочей силы из-за прекращения финансирования США

В первый день пребывания на посту в 2025 г. американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».