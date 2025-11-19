ВОЗ потеряет почти четверть рабочей силы из-за прекращения финансирования США
После прекращения финансирования со стороны США Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряет почти четверть своей рабочей силы, что эквивалентно более чем 2000 рабочих мест, к середине 2026 г. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление организации.
Согласно прогнозам ВОЗ, к июню 2026 г. численность сотрудников сократится на 2371 по сравнению с текущим показателем в 9401 человек. В это число не включены временные сотрудники и консультанты, которые, по данным газеты The Guardian, подверглись сокращению.
Кроме того, в бюджете организации на 2026-2027 гг. образовалась финансовая дыра в размере $1,06 млрд, что составляет почти четверть от требуемой суммы. Вместе с этим, как отметили в ВОЗ, в прогнозе не учитывается ожидаемое финансирование в размере $1,1 млрд, которое находится на различных стадиях переговоров.
В первый день пребывания на посту в 2025 г. американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».
После решения Трампа ВОЗ приостановила набор нового персонала и сократила расходы на командировочные своих сотрудников. США являлись крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, внося около 18% ее общего финансирования.