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ВОЗ может сократить персонал на фоне выхода США из организации

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует сократить численность персонала в связи с намерениями США сократить финансирование. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Согласно документу, подписанному генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сокращение финансирования со стороны Вашингтона «значительно обострило» деятельность ВОЗ. В том числе в феврале исполнительный совет организации предварительно сократил предлагаемый бюджет на 2026–2027 г. с $5,3 млрд до $4,9 млрд.

«Несмотря на все наши усилия, сейчас мы находимся в точке, когда у нас нет иного выбора, кроме как сократить масштабы нашей работы и численность рабочей силы», – говорится в записке.

В первый день пребывания на посту американского президента президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».

3 февраля ВОЗ приостановила набор нового персонала и сократила расходы на командировочные своих сотрудников после решения Трампа. США являлись крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, внося около 18% ее общего финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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