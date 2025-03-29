ВОЗ может сократить персонал на фоне выхода США из организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует сократить численность персонала в связи с намерениями США сократить финансирование. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку.
Согласно документу, подписанному генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сокращение финансирования со стороны Вашингтона «значительно обострило» деятельность ВОЗ. В том числе в феврале исполнительный совет организации предварительно сократил предлагаемый бюджет на 2026–2027 г. с $5,3 млрд до $4,9 млрд.
«Несмотря на все наши усилия, сейчас мы находимся в точке, когда у нас нет иного выбора, кроме как сократить масштабы нашей работы и численность рабочей силы», – говорится в записке.
В первый день пребывания на посту американского президента президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».
3 февраля ВОЗ приостановила набор нового персонала и сократила расходы на командировочные своих сотрудников после решения Трампа. США являлись крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, внося около 18% ее общего финансирования.